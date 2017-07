L'oftalmòleg Borja Corcóstegui és nomenat nou acadèmic numerari

El doctor Borja Corcóstegui, fundador i director mèdic de l'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), ha ingressat com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). Amb el seu ingrés, el doctor Corcóstegui ocupa la cadira que fins ara pertanyia al professor Josep Traserra, catedràtic d'otorrinolaringologia i membre emèrit de la institució. La RAMC, que disposa de 60 acadèmics numeraris elegits per votació entre els mateixos membres, reconeix així la seva contribució a la medicina catalana com a referent mundial en cirurgia vitreoretinal.

L´oftalmòleg, que va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina per primera vegada el 2009 com a acadèmic corresponent i que va ser triat per votació com a membre numerari a l´abril del 2016, ha expressat múltiples vegades la seva admiració per la medicina de Catalunya. Per aquest motiu, malgrat el seu origen basc, va decidir establir-se a Barcelona, on ha desenvolupat tota la seva carrera mèdica i ha fet aportacions destacades amb projecció internacional. Mostra d´això és el reconeixement com a soci d'honor de la Societat Catalana d'Oftalmologia de Catalunya el 2015.

El doctor Corcóstegui és membre de nombroses societats nacionals i estrangeres, com la Sociedad Española de Retina y Vítreo o la European Society of Retina Specialists. Té més d'una dotzena de premis i reconeixements internacionals, relacionats amb la seva activitat i les seves aportacions en el despreniment de retina, i el 2010 es va convertir en el primer espanyol a ingressar com a membre d´honor de la Retina Society, una de les societats oftalmològiques més antigues i prestigioses del món, segons la qual el doctor Corcóstegui és «un gran mestre i amic de molts, a més d´una figura exemplar en l'oftalmologia mundial». El mateix any va guanyar el Senior Achievement Award, i el 2012 va rebre un dels premis en retina més reconeguts en l´àmbit internacional, el Stanley Chang, MD Lectureship, atorgat per la Universitat de Colúmbia.

Gran aportació a l´oftalmologia



Amb una pròdiga activitat editorial com a autor de múltiples articles i llibres especialitzats i editor en cap d´Ophthalmic Research, la seva aportació a l'oftalmologia és àmplia i valuosa. Va ser un dels pocs oftalmòlegs del món que, fa 25 anys, va començar a fer cirurgia ambulatòria en oftalmologia, una pràctica que aleshores va ser criticada i que actualment es du a terme a gairebé tots els centres. Als anys 90, va introduir a Europa els perfluorocarbonis líquids, substàncies sintètiques transparents amb un elevat pes específic que van marcar un abans i un després en la cirurgia vitreoretinal i que van constituir una fita en el maneig intraoperatori de casos complicats.

Els seus amplis coneixements i la plena dedicació a la retina li permeten abordar amb èxit cirurgies amb un nivell molt alt de dificultat, dutes a terme per pocs especialistes, com la cirurgia escleral per al maneig de despreniments de retina. A més, treballa en el camp de la recerca, que considera «el leit motiv de l'oftalmologia» col·laborant en estudis nacionals i internacionals i participant com a investigador principal en el desenvolupament d´un nou model de xip de retina desenvolupat per Pixium Vision.

L´oftalmòleg també és cofundador i vicepresident de la fundació Ulls del món i impulsor i president honorífic de la Fundació IMO, entitat que des del 2010 es dedica a la recerca, docència, prevenció i acció social relacionada amb la salut ocular. També és cofundador i director científic de l'European School for Advanced Studies in Ophthalmology, on és professor. En l´àmbit formatiu, ha dirigit nombroses tesis doctorals i ha exercit com a professor a la UAB, a més de ser titular de la Càtedra Institut de Microcirurgia Ocular, on fan actualment sis cursos de màster i tres postgraus.