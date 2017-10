Consolidació de la unitat d'atenció als embarassos de risc d'Assistència

L´embaràs és un dels moments de màxima plenitud en la vida d´algunes persones i, independentment de com es visqui la futura maternitat o paternitat, no hi ha dubte que es tracta d´una època de novetats i canvis que es prepara amb temps i s´afronta amb cura. Des del punt de vista de la salut, també és un moment de transformacions.

En l´àmbit d´Assistència Sanitària, quan la dona inicia la gestació, segueix els controls pertinents amb el seu ginecòleg, que ha escollit lliurement entre l´àmplia oferta del quadre mèdic de l´entitat. De forma puntual, per als casos que ho requereixin, el Servei de Medicina Interna de l´Hospital de Barcelona ofereix el suport de la Consulta de l´Embarassada de Risc (CERI) a tots els obstetres d´Assistència Sanitària, amb la finalitat de donar la millor atenció a les pacients que presentin problemes durant l´embaràs.

La CERI es va posar en marxa a finals de 2015 i, només durant l´any 2016, ha efectuat 271 consultes per problemes mèdics associats a l´embaràs. Es tracta d´una unitat que té com a objectiu atendre la dona embarassada amb problemes mèdics associats i que, amb un acurat diagnòstic i seguiment, evitarà les complicacions durant la gestació. L'obstetre de la pacient treballa conjuntament amb un especialista en medicina interna per garantir el bon desenvolupament de l'embaràs i minimitzar els riscos de la mare i del fetus.

Com a servei de consulta a disposició dels ginecòlegs d'Assistència Sanitària, les pacients no hi acudeixen directament, sinó que hi són ateses derivades pel seu especialista. D´aquesta manera, es preserva la finalitat amb què va ser creat: un gabinet expert dirigit a professionals per a casos concrets.

Àrea maternoinfantil

A més de la CERI, les assegurades d´Assistència Sanitària compten amb la planta d´hospitalització obstètrica de l´Hospital de Barcelona, recentment reformada i amb totes les comoditats. La pacient que necessiti ingrés hospitalari previ al part pot rebre-hi el control del seu metge i el suport de les diferents especialitats, així com totes les atencions per al diagnòstic i tractament de les possibles patologies que poden sorgir en aquest període.

Els serveis de Medicina Interna i de Pediatria i Neonatologia del centre de referència per a Assistència Sanitària es caracteritzen per la introducció constant de millores en els processos mèdics i la cerca permanent de la qualitat i l´excel·lència. Per això, des de 2012, un comitè multidisciplinari format pels seus experts organitza anualment una jornada sobre patologia de l´embaràs i vetlla per l´interès i el nivell de qualitat dels continguts d´aquesta jornada.

A més, també dins de l´àmbit d´Assistència Sanitària i l´Hospital de Barcelona, s´emmarquen iniciatives com per exemple el centre de reproducció assistida Gravida, la creació d´urgències pediàtriques segregades de les d´adults o el programa NADÓ, que dóna suport d´infermeria a domicili durant el postpart de les dones assegurades.