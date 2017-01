Vilandeny reviu amb èxit de públic el seu pessebre vivent dedicat a la vida a pagès

El Pessebre Vivent de Vilandeny, que es caracteritza per ser un fidel retrat de la vida a pagès i per representar totes les escenes en un recorregut pels característics carrers sense asfaltar del nucli, va viure ahir una nova jornada de representació. Segons els organitzadors, el pessebre de Vilandeny rep aproximadament unes 380 persones per dia. A més, hi col·laboren un centenar de veïns. De moment, s'ha fet el diumenge 25, el dilluns 26 i ahir, dia 1. La propera i última cita és dissabte 7, a les 7 i 8 de la tarda. És un pessebre que té la particularitat d'unir els habitants de Navès i els de Montmajor per escenificar uns 29 quadres en un entorn privilegiat.

Una responsable, Josefina Vilajosana, recorda que el pessebre és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.