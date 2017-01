El transport escolar al Solsonès es desenvolupa sense incidències

Catalunya està en alerta per fred polar, vent i neu. Al Solsonès, però, l'emblanquinada només s'ha notat en cotes altes. Aquest matí el transport escolar a la comarca s'ha desenvolupat sense incidències. Ahir els flocs de neu van deixar-se veure a Sant Llorenç de Morunys però – tot i el fred – aquesta de seguida es va fondre. A l'estació d'esquí alpí de Port del Comte hi ha 15 centímetres de neu nova que s'ha acumulat al llarg del cap de setmana.

Ara mateix l'estació presenta gruixos d'entre 35 i 70 centímetres i la temperatura s'ha situat al llarg del matí entre els 2 i els 6 graus sota zero amb un índex d'humitat alta que ha arribat al 95% a 1.700 metres. Així mateix, hi ha obertes 23 pistes i 12 remuntadors amb neu pols i fins a 30,97 quilòmetres esquiables corresponents a les zones de Prat Donadó, Sucre i Bòfia. Meteorològicament el dia està tapat però, en alguns sectors, hi continua nevant de manera intermitent.

Els accessos per carretera a Port del Comte estan oberts i no presenten dificultats.