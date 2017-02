«L'import varia segons el poble al qual es pertany»

? Els criteris per optar als ajuts de transport no depenen d'una baremació com els de menjador, i es basen en la distància fins a l'escola (dins del municipi), la disponibilitat de transport públic o la viabilitat de fer una ruta per recollir l'alumnat. «Si s'arriba a concedir, l'import varia segons el poble o la comarca», lamenta Kleinrok. Sosté que abans de la crisi «hi havia qui rebia beca, tot i venir d'un altre municipi amb escola». Fonts del Govern apunten que els criteris no han canviat, si bé la gestió dels consells pot variar.