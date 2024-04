Puigcerdà estudia privatitzar la gestió de tot l’aparcament regulat

L’Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula la possibilitat d’externalitzar a una empresa la gestió de tot l’aparcament regulat de la vila, tant pel que fa al cobrament de les zones blaves com l’organització mateixa de les places rotatòries. El projecte inclou el pàrquing vertical del Museu Cerdà o del Convent de les Tereses, el qual està pendent de fa anys de ser regularitzat per evitar que alguns usuaris l’utilitzin com a aparcament fix a cobert.

L’equip de govern, format per la coalició de Junts i Futur per Puigcerdà, ha encarregat un estudi a una empresa consultora per tal de, una vegada en tingui l’informe corresponent, avaluar la situació i prendre una decisió. En aquest escenari, el consistori té dues opcions possibles: mantenir la gestió de l’aparcament a través dels serveis tècnics propis, però introduint les millores que estableixi l’informe de la consultora o derivar directament tot el parc d’aparcament del municipi a una empresa que se’n faci càrrec sobre la base d’un acord econòmic.

Així, l’equip de govern ha aprovat un decret que sota el nom «Adjudicació del contracte menor relatiu a la situació actual de l’oferta d’estacionament regulat i rotatori de Puigcerdà i preparar contracte de gestió externa per la seva gestió i explotació», obre un debat al consistori sobre el futur immediat del servei. El regidor responsable de la via pública i tinent d’alcalde, Francesc Armengol, ha argumentat que l’equip de govern considera que la situació de l’aparcament a Puigcerdà està «obsoleta» i, per tant, «hem contractat una empresa que ens està fent un estudi per veure tant de la zona blava, com el pàrquing de les Tereses com el municipal quin serà el millor mètode; una vegada tinguem l’informe de la consultora ho decidirem. Si veiem que és millor externalitzar-ho, ho farem, però si veiem que és millor municipalitzar-ho, també ho farem... el que està clar és que la zona blava està en una situació precària, amb màquines que no funcionen, els diners per a les inversions no hi són i la gestió del pàrquing municipal també està obsoleta». En aquest sentit, Armengol ha remarcat que l’equip de govern té la intenció de desencallar la gestió de l’aparcament de les Tereses perquè sigui de veritat rotatori. En aquest àmbit, l’anterior govern municipal ja va anunciar un projecte per tancar-lo amb un sistema de control de la rotació que, però, no es va acabar executant.

Inventari de tot l’aparcament

L’estudi de l’empresa consultora també inclou la realització d’un inventari de tota la bossa d’aparcament de Puigcerdà perquè, tal com ha explicat el mateix equip de govern, actualment l’Ajuntament no disposa d’un informe detallat de quantes places hi ha, quantes són rotatòries i quantes ho poden ser potencialment. En aquesta línia, el consistori tampoc no té dins la plantilla municipal un tècnic responsable dels aparcaments que conegui amb detall la situació. La principal bossa d’aparcament dissuasiu és la del Museu Cerdà amb unes 250 places.