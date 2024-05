Berga licita les obres de reparació de les façanes de l’escola Santa Eulàlia

L’Ajuntament de Berga farà obres de reparació i protecció d’elements de formigó estructural de les façanes de l’escola pública Santa Eulàlia. L’actuació té un import de 136.722 euros (IVA inclòs) i es preveu dur a terme la major part dels treballs durant l’estiu, un cop acabat el curs escolar. De moment, s'ha iniciat el procés d’adjudicació de les obres.

Reparacions en més de 500 m² de façana

L’escola Santa Eulàlia es va construir l’any 1970 amb estructura de formigó armat i façanes d’obra vista de ceràmica, exceptuant els fronts de forjat i parts de pilars en zona de brancals de finestres, on l’acabat és el mateix formigó armat. Amb el pas del temps, s’han observat desperfectes i escrostonaments de l’acabat del formigó a causa de l’oxidació de part de les armadures d’acer, motivat per recobriments insuficients de les armadures en aquests elements. Això ha obligat l’Ajuntament de Berga, encarregat del manteniment del centre, a instal·lar una visera de protecció perimetral i a fer actuacions d’inspecció i sanejament, com a mesura de seguretat provisional fins a l’execució de les obres de reparació que ara es liciten.

El projecte tècnic redactat recentment contempla un àmbit d’actuació de 511,76 metres quadrats de superfície i valora els treballs de reparació en 136.722 euros, import que assumirà íntegrament el consistori. El termini d’execució previst de les obres és de setze setmanes, de manera que la major part es podrà durant el període de vacances escolars d'estiu.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es considerarà la millora tècnica consistent en la substitució de peces d’escopidors d’ampit de les finestres de formigó prefabricat existents per peces noves de les mateixes característiques, contribuint amb aquesta millora a l’augment del cicle de vida de l’edifici. També es valorarà el desmuntatge i posterior muntatge dels plafons de protecció solar de lames orientables a les finestres de les façanes sud-oest i sud-est per facilitar els treballs de reparació en aquelles zones i evitar afectacions d’aquests elements.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes al dilluns 20 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica per optar a la contractació del projecte.