Díaz demana no convertir "els problemes dels polítics" en preocupacions per a la ciutadania"

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha demanat aquest dilluns no convertir "els problemes dels polítics" en "problemes de la ciutadania". "S'ha acabat el temps de la reflexió", ha remarcat en una entrevista a TVE, on ha recordat que ja gairebé s'ha complert un any de les eleccions del 23-J, de manera que és l'hora de "governar i governar bé". "Ja hi ha hagut un punt i a part", ha asseverat la líder de Sumar referint-se al període de reflexió que la setmana passada va demanar president Pedro Sánchez. D'altra banda, la també ministra de Treball ha criticat el pla de fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell i ha alertat que pot suposar un "risc sistemàtic" per excés de concentració bancària a l'Estat.

També el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha sumat al posicionament de Díaz i ha demanat "dotar de contingut" el "punt i a part" de Sánchez. "Estem activament treballant, però en aquest punt i a part la ciutadania està esperant que el reforç de la democràcia estigui al centre. Ja no estem al moment de la reflexió i la pausa, sinó en el del govern i l'acció", ha remarcat el també ministre de Cultura.

Per a Urtasun, cal derogar "ja" la denominada 'llei mordassa' com a pas pel reforç democràtic promès per Pedro Sánchez després dels seus cinc dies de reflexió sobre si volia seguir al càrrec. "Li devem a la ciutadania", ha agregat en una roda de premsa celebrada a Madrid.