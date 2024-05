El ministre d'Economia escocès, John Swinney, es convertirà en el nou primer ministre després de la dimissió de Yousaf

L'actual ministre d'Economia escocès, John Swinney, es convertirà en el nou primer ministre del país després de la dimissió que va presentar la setmana passada Humza Yousaf. Swinney ha sigut l'únic membre del Partit Nacional Escocès (SNP, per les seves sigles en anglès) que s'ha presentat per ocupar el càrrec, tancant així la porta a un procés d'eleccions primàries.

El termini per presentar candidatures finalitzava aquest dilluns al migdia, i al llarg de la darrera setmana els potencials aspirants a competir amb Swinney han anat descartant aquesta possibilitat. Un cop es faci oficial el seu nomenament, el dirigent escocès disposarà fins a mitjans de 2026 -quan s'han de celebrar les pròximes eleccions- per completar el seu mandat.

En un breu missatge a X, Swinney ha expressat que se sent "profundament honorat" per haver estat escollit nou líder de l'SNP i ha assegurat que ho donarà "tot" per servir "el partit i el país".