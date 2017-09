«Quan em van escollir, vaig sentir una explosió d'alegria i respecte»

La solsonina, estudiant de Periodisme, ha estat escollida per Foment de les Tradicions Catalanes entre les 40 aspirants. La cerimònia ha tingut lloc aquest cap de setmana a Santa Pau, a la Garrotxa

La solsonina Anna Montraveta és la primera candidata de les comarques lleidatanes a ser escollida pubilla de Catalunya. L'estudiant de Periodisme expressa la seva il·lusió per l'any que comença, un moment clau per aconseguir la independència del país, en les seves paraules. Foment de les Tradicions Catalanes l'ha seleccionat entre les 40 aspirants.



Com va entrar en el món del pubillatge?

La figura de la pubilla sempre m'havia fet gràcia. Poden viure les festes majors des d'un lloc privilegiat. Quan vaig descobrir que, a més, són ambaixadores de la cultura, encara em vaig animar més. Sempre he tingut relació amb la Montse Auguets, que havia estat pubilla de Solsona, i la seva experiència em va acabar de fer decidir.

Quan s'hi va presentar?

L'any 2015, m'hi va presentar l'entitat Òmnium Cultural. Realment, viure-ho des de dins és molt millor que si t'ho expliquen.

Recorda especialment alguna de les celebracions?

Moltes! A la Festa de la Llana de Ripoll, per exemple, participes en un casament de pagès. És genial poder-ne formar part. Com que les celebracions a les quals assistim solen ser festes majors, els ajuntaments ens ofereixen locals on dormir. A Avià vam dormir a la sala d'espera del CAP!

Com és la relació amb els companys del pubillatge?

Compartim el mateix sentiment catalanista i d'estima per les festes tradicionals del país, i això fa que connectem molt entre nosaltres. Consolidem relacions d'amistat amb poc temps, i passen a ser molt importants en les nostres vides.

De quina manera compatibilitza el pubillatge amb els estudis i altres activitats?

Si tens ganes d'entrar al pubillatge, ho acabes fent compatible. No estàs obligada a anar a totes les sortides. I és com tot, qüestió d'organitzar-se.

Com són les proves a les quals es va presentar per ser pubilla de Catalunya?

50 preguntes curtes de resposta oberta sobre cultura general i un examen oral. Per a l'oral, vaig ser la penúltima a entrar, em vaig haver d'esperar un munt... Et demanen què t'agrada fer, i tenen en compte com et desenvolupes parlant en públic, perquè amb el pubillatge tens el privilegi de fer discursos als llocs on vas.

En la cerimònia d'elecció d'aquest cap de setmana a la Garrotxa, com es va sentir?

Quan van dir el meu nom, vaig sentir una explosió de sentiments, nervis, alegria i alhora respecte, perquè portar la banda és un honor. Ara mateix estic com en un núvol. Em pensava que tenia possibilitats de ser escollida per les comarques lleidatanes, però no m'imaginava ser la de Catalunya!

Quins són els propers actes als quals assistireu?

Aquest cap de setmana anem a la Pobla de Lillet, i durant els propers mesos farem sortides al Centre Català de Madrid, al Centre Català de Saragossa i també visitarem la Generalitat.

I cap repte en especial?

Anar a la Garrotxa, a Olot, el proper 4 de novembre, on fan una cerimònia espectacular. Allà es viu molt el pubillatge, però de manera local, per això volem animar-los perquè visitin altres punts del pubillatge català. Qualsevol repte és motivador, perquè hi ha molt bon ambient i connexió entre nosaltres. Al dinar d'aquest cap de setmana es va poder palpar.