Neix a Solsona la primera fira que potencia els productes ecològics

Ahir es va celebrar la primera edició de la bio?ra L'Ecològica, una iniciativa que va sorgir arran de la celebració, l'any passat, del Dia Mundial de l'Alimentació en aquestes dates. Coorganitzada per la regidoria de Salut de l'Ajuntament de Solsona i l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, és «fer didàctica entre la població i promoure els productes ecològics i que alhora són de proximitat», explica Carles Pujol, un dels responsables de l'esdeveniment i que posa especial èmfasi en la importància que els productes saludables i la procedència local d'aquests vagin de la mà perquè «no té gaire sentit consumir productes ecològics de l'altra banda del món i que són transportats en avions».

Pujol va fer una valoració positiva de L'Ecològica «tenint en compte que és la primera edició d'aquesta ?ra i la pluja que, afortunadament, només s'ha presentat a l'hora de dinar». Tot i que ahir era el dia central de L'Ecològica, els organitzadors han programat activitats durant tota la setmana. Des de menjar saludable a experiències xamàniques, de desgustació de productes a cates de cervesa ecològiques, del showcooking (demostracions en directe de cuina) a la teràpia sistèmica. Aquesta primera bio?ra ha ofert visites, xerrades i taules rodones per apropar el món ecològic als ciutadans i per conscienciar-los dels bene?cis per a la salut que té l'alimentació natural. Cinc restaurants del Gremi d'Hostaleria (quatre a Solsona i un a Riner) han ofert aquests dies la possibilitat de degustar un menú ecològic al preu de 25 euros. Patates i vedella ecològica competien amb porc negre del Solsonès o la poma de muntanya.



Dinamitzar el nucli antic

La ?ra d'ahir va ser una oportunitat més per dinamitzar el barri antic de la ciutat, ja que les parades d'alimentació es van concentrar a la plaça Major, mentre que els estands de les teràpies alternatives s'ubicaven a la propera plaça del Palau Episcopal. Per completar l'espai ?ral, la plaça de l'Església i el carreró que l'uneix a la del Palau Episcopal es van omplir de jocs didàctics que tenien la particularitat de ser tots de fusta. Tal com explicava un dels responsables dels jocs, «aquests no són només per a nens, són jocs adreçats a tota la família per tal que interactuïn pares i ?lls».