«La posició a la tela recorda a la d'un ésser dins la matriu»

Com va conèixer el ioga aeri?

Vaig descobrir el ioga aeri curiosejant per Internet. Buscant vídeos, vaig veure'n els primers moviments. Em va inspirar moltíssim imaginar-me les meditacions a dins la tela. Em recorda un ésser dins la matriu de la mare.

I just després va decidir desenvolupar una formació.

Sí, i l'únic lloc on la feien en aquell moment era a Madrid. Aquest any l'han començat a fer a Barcelona també.

Quins beneficis té l'activitat?

La millora de la flexibilitat, de la consciència del propi cos i de la posició, així com l'equilibri, el drenatge i la circulació. A més, el cos treballa de manera completa: des de les cervicals, fins a la força d'abdominals, braços i mans, i el fet d'estar força estona del revés és bo per al cervell, no només físicament, també psicològicament, ja que ajuda a agafar-se qualsevol problema amb perspectiva.

I contraindicacions?

Els aeris, tant ioga com pilates, no estan recomanats per a persones amb problemes de cor, hipertensions arterials... Tot i així, també es poden fer de manera més suau, sense tantes posicions invertides. Hi ha alternatives.

Després d'un any i mig fent-ne a Solsona, quina ha estat la resposta de la gent?

Bona! Per a la gent que sent que ho ha de fer, és tot un autocreixement i coneixement.