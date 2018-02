Un estudi arqueològic destapa l'antiga muralla de Solsona

«Sabíem que trobaríem coses, però no ens pensàvem que estiguessin en tan bon estat», explica l´arquèoleg municipal de l´Ajuntament de Solsona, Pere Cascante. L´estudi arqueològic del tram inferior del carrer Sant Miquel ha trobat, fins al moment, les restes de l´antiga muralla, del que havia estat el portal del Pont, i de diversos canals i claveguerams de l´època medieval, ampliats i modificats en l´època moderna.

Les obres han tallat la circulació del portal del Pont i han deixat una estreta passerel·la pels vianants. «Un bon nombre de persones es para a tafanejar, i ens demana què hem trobat. Nosaltres fem com de guies turístics i els hi expliquem», afegeix l´arqueòleg municipal. També n´hi ha que es queixen o que fan juguesques per saber quan acabaran els treballs.

L´equip d´arqueòlegs va començar treballant a la part més alta a principis de gener i va anar baixant. «Cada vegada hem trobat els elements més ben conservats», segons Cascante, perquè «al principi el terreny natural aflorava gairebé en superfície i mentre vam anar baixant vam trobar una capa més gruixuda de terra que protegia les troballes dels diferents períodes». A la capella de la Mercè, per exemple, hi va haver l´ajuntament de Solsona durant l´època medieval.