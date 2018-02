La vint-i-quatrena vota el president amb «boletes»

El procediment que se segueix durant les eleccions de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona es desenvolupa mitjançant «una capsa de fusta que té quatre forats», segons l'actual president, mossèn Josep Maria Besora.

Cada membre de la vint-i-quatrena, l'òrgan de govern de la confraria, té «una boleta, com d'aquelles de jugar», i dins de la caixa de fusta hi ha quatre departaments. El procediment de votació comença tancant la capsa amb clau, treient-la a fora i deixant-la sobre una taula. Cada confrare de la vint-i-quatrena «surt a votar i torna a entrar, d'un en un, i al final es fa el recompte», continua mossèn Besora.



Els forats

La confraria vota a la vint-i-quatrena, amb paperetes, però la vint-i-quatrena vota d'aquesta manera entre els membres de la terna per decidir sobre la presidència de l'entitat durant quatre anys. Sobre els tres primers forats, es posa el nom dels tres membres escollits per la confraria, i el quart forat és per a qui no opti per a cap dels tres. Les primeres votacions han de ser per majoria absoluta, i si no s'assoleix, es fa per majoria simple entre els dos més votats.