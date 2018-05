La fira de Pinós omplirà el poble d'artesania i activitats sobre el món rural

La tradicional fira de Pinós, que se celebra aquest cap de setmana però té el diumenge com a dia central, omplirà el municipi d'artesania i activitats relacionades amb el món rural. Dissabte, a les sis de la tarda, es portarà a terme la inauguració de les exposicions, i a les set de la tarda hi haurà el col·loqui «La història de les comunicacions al món rural». Durant el sopar de germanor s'oferirà la final de la Champions League en pantalla gran.

Pel que fa al diumenge, amb la fira d'artesania com a element central, també hi haurà l'esmorzar popular de les nou del matí, que donarà pas al concurs de pintura ràpida. Enguany, el certamen arriba a la 12a edició. A les onze s'inaugurarà la fira amb el repic de campanes i trabucs, a les dotze hi haurà una missa solemne i una cantada, la benedicció i el repartiment del pa. Després de dinar, a les sis, hi haurà la cloenda de la fira amb l'actuació de l'esbart Rosa d'Abril de Castellterçol.