Les piscines municipals inicien la temporada el 25 de juny

Les piscines municipals de Solsona obriran portes el dia 25 de juny amb diverses novetats en el servei, entre les quals destaca la instal·lació d'una cadira hidràulica per a persones amb mobilitat reduïda. També s'ha repintat la piscina principal i s'ha ampliat el mobiliari. Una altra de les novetats fa referència als preus, ja que per primera vegada s'aplicarà una tarifa reduïda, d'1,5 euros, per als banyistes que entrin a partir de les sis de la tarda.

L'oferta d'activitats per a infants, joves i adults es mantindrà molt similar a la de la temporada passada. A banda dels cursets de natació, activitats ludicoesportives i aiguagim, de les quals s'han obert les inscripicions, enguany també es continuaran organitzant propostes paral·leles, com sessions de ioga nocturn i sopars de maridatge a càrrec d'Amisol.