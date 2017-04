L'humor de La Cubana arriba aquesta nit amb «Campanades de boda»

L'humor serà el gran protagonista aquesta nit a TV3. Després de Polònia, arriba l'humor de La Cubana amb un espectacle hilarant: Campanades de boda, una comèdia que explica el que passa en qualsevol família que organitza un casament. La família Rius viu i treballa a Barcelona. Regenta una de les floristeries més conegudes de la ciutat des de fa tres generacions: Flors Rius. En els últims anys, gràcies a la popularitat de tenir les portes obertes 24 hores al dia, ha incrementat el volum de vendes considerablement i té una plantilla de més de 150 treballadors. Ara, la Violeta, una de les filles, està a punt de casar-se.



Campanades de boda és una paròdia de «la gran paròdia» que tots fem per casar-nos. Un espectacle teatral que ens muntem i en el qual acabem sent els protagonistes. En definitiva: una «comèdia-vodevil costumista» sobre casoris, explica en un comunicat TV3. L'espectacle es va estrenar el 2 de març del 2012 al teatre Tívoli de Barcelona, on va estar un any seguit en cartell i el van veure més de 250.000 espectadors.