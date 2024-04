Així va ser el casament d'Ángel Cristo i Ana Herminia a 'Supervivientes', amb reacció de Bárbara Rey inclosa

Ángel Cristo es va convertir aquest diumenge en l'absolut protagonista de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Dies després de demanar matrimoni a la seva xicota Ana Herminia després de retrobar-s'hi a l'illa, la parella es va donar ahir a la nit el 'sí, vull' mitjançant el ritu garifuna. Un casament al qual no van estar convidats tots els concursants i que va provocar la reacció de Bárbara Rey.

Abans de la celebració de l'enllaç, Alexia Rivas va poder mantenir una conversa amb la vedet. "La noto serena, però per alguna cosa que m'ha dit, crec que això li remou", va assegurar la col·laboradora abans de compartir alguns titulars de la xerrada amb ella: "Si pogués parlar amb ell, li diria una cosa que per mi és molt significativa. Li desitja el millor al seu fill i espera que aquest matrimoni li vagi bé i li duri".

"També em recalca que sempre ha cuidat molt l'Anna. Que aquest estiu van estar a casa seva estiuejant i que ella s'hi va bolcar. Es van portar fenomenal. Sempre va ser molt afectuosa amb ell perquè el que és important per al seu fill ho és per a ella", va revelar Alexia. Sobre el casament, ha assegurat que a Bárbara Rey "no l'ha sorprès".

El casament d'Àngel i Anna

Amb el capvespre de fons, Laura Madrueño es va encarregar d'oficiar el casament entre Ángel i Ana, que va comptar amb Blanca Manchón i Aurah Ruiz com a dames d'honor.

Laura Matamoros, Gorka, Arkano, Kiko Jiménez i Pedro García Aguado també van acudir com a convidats, mentre que a la resta de supervivents –Arantxa del Sol, Miri, Marieta, Rubén Torres i Javier Ungría– no els va arribar invitació.

Abans de donar-se el 'sí', l'Àngel li va dedicar unes paraules a l'Anna: "Em vas trobar en el pitjor moment i gràcies a tu soc aquí. Tu i jo sabem que el nostre amor ho hem viscut en una altra vida molt llunyana, era tan fort que Déu ens ha donat l'oportunitat de reviure'l. Som ànimes bessones. T'estimaré, et protegiré, et faré feliç, et cuidaré".

Ana, per la seva banda, prometria no fallar-li mai: "Quan et vaig trobar sabia que aquesta mirada trista havia de canviar-la com fos. Vaig jurar protegir-te, lluitar per tu i defensar-te. Em tens per sempre, serem feliços. Et mereixes ser feliç i et prometo que et faré l'home més feliç del món fins al meu darrer sospir".