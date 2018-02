L'espai «Sense ficció» descobreix la figura de Pere Casaldàliga

El programa Sense ficció recupera aquesta nit el documental Pere Casaldàliga, les causes i la vida. Una producció de TV3, amb la col·laboració de Minoria Absoluta, que repassa la història d'un dels bisbes catalans més universals, un bisbe rebel a Mato Grosso (Brasil), enfrontat amb els poderosos i amenaçat de mort per la seva denúncia social.

Dirigit per Francesc Escribano, el documental se centra en la vida, la tasca i el pensament de Pere Casaldàliga, una persona que ha marcat la societat catalana des de la distància.

El treball inclou imatges del rodatge de la minisèrie Pere Casaldàliga, les causes i la vida, fragments de reportatges que TV3 va realitzar durant 30 anys de vida sobre la figura del bisbe, i entrevistes fetes pel mateix Francesc Escribano, Mònica Terribas i Jaume Barberà. També s'hi podran veure imatges del bisbe a São Félix d'Araguaia, enregistrades per Escribano l'any 1998, quan el va anar a visitar per escriure el llibre Descalç sobre la terra vermella.

La producció mostra el pensament de Pere Casaldàliga, que parla de la seva relació amb l'Església, denuncia la passivitat de les societats desenvolupades davant de la situació d'indefensió dels indígenes, i dóna arguments per entendre la seva relació amb Catalunya i la seva opció de vida i de lluita contra la injustícia social.