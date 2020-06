Igualada obre les llars d'infants a partir de dilluns perquè té pares que ho demanen

L'Ajuntament d'Igualada reobrirà les tres llars d'infants municipals a partir del dia 15 de juny i fins al proper 17 de juliol, que és el dia en què finalitza el curs. La tinenta d'alcalde i regidora d'Ensenyament, Marisa Vila, ha destacat que «considerem que és un servei públic necessari i que l'obertura es pot fer de manera segura i amb garanties». També ha explicat que en la fase 2 de desconfinament el PROCICAT autoritza la reobertura de centres educatius, de les 9 a les 13 h, amb les adequades mesures de prevenció i que, més concretament, s'autoritza l'obertura de les llars d'infants per als nivells de P1 i P2, però no els lactants. Cada municipi té la potestat de decidir si obre no els centres.

L'Ajuntament va fer una enquesta a les famílies de les tres llars, Espígol, La Lluna i La Rosella, per saber si estarien disposades i se tenien la necessitat de dur els infants a la llar; un 33% de les famílies va respondre afirmativament i van ratificar la necessitat.