La residència de gent gran de l'antiga Mútua d'Igualada obrirà el mes de setembre

Grup Colisée obrirà el setembre una nova residència per a gent gran al número 41 del carrer de Sant Carles, ubicada en ple centre d'Igualada, a l'antic edifici de la Mútua Igualadina. La nova residència, amb el nom de Colisée Igualada, tindrà 91 places distribuïdes en un total de quatre pisos pensats, segons han explicat fonts de l'empresa, «per cobrir les necessitats i desitjos de les persones grans que requereixen unes cures continuades i volen viure a la residència com una perllongació del seu habitatge».

La inversió ha estat de 7,5 milions d'euros. En el moment de posar-se en servei generà 65 llocs de treball directes.

Colisée, que va oferir les instal·lacions per si en el pic de la pandèmia calia usar els espais com a hospital de campanya, ha explicat que ha dissenyat l'equipament amb sales d'estar per a trobades familiars. El servei de menjador tindrà menú adaptat a totes les particularitats de salut i preferències dels residents. I hi haurà un programa d'activitats i serveis dirigits a millorar les capacitats cognitives i a estar actius.