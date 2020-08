Esparreguera expedienta tres agents per faltes greus gravades en vídeo

L'Ajuntament d'Esparreguera ha obert un expedient disciplinari a tres agents de la Policia Local per la difusió pública de diverses gravacions en vídeo en les quals apareixen, vestits d'uniforme i en el seu horari laboral, mostrant una conducta que, en alguns casos i segons un informe elevat des de la mateixa Policia Local, denota «poca professionalitat» i podria incórrer en diverses faltes greus per incompliment per negligència dels deures derivats de la pròpia funció i per atemptar contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris i contra la imatge del cos. Els vídeos mostren els agents en un cotxe patrulla acudint a un avís per un robatori en un supermercat, lamenten l'incident i diuen que no volen «morir». En algun altre moment es veu que els agents han tret la pistola.

L'agent que va gravar les imatges mentre estava de servei, i les va difondre posteriorment a les xarxes socials, podria ser autora d'un total de deu faltes greus i, a causa de l'elevat nombre d'infraccions presumptament comeses, se la suspendrà temporalment de les seves funcions, segons han explicat fonts de l'Ajuntament d'Esparreguera. Així mateix, segons l'esmentat informe, la conducta d'un dels altres dos agents que apareixen a les gravacions també podria ser constitutiva d'una falta greu.

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas (PSC), ha condemnat els vídeos que «mostren una actitud reprovable, que no és digna del servei i de la responsabilitat que representen els agents de la Policia Local d'Esparreguera», i ha assegurat que el consistori «ha intentat actuar amb rapidesa i diligència» i prendre totes les mesures necessàries per sancionar els agents implicats i evitar que aquestes actuacions es tornin a repetir. L'alcalde també ha volgut defensar «la bona feina que fa la Policia Local, que ha estat a primera línia mentre ha durat l'estat d'alarma, i que compleix el seu deure professional amb integritat i dignitat», i ha demanat a la ciutadania que «no es desprestigiï tota la plantilla per la lamentable conducta de tres agents que no representen l'actitud ni la professionalitat de la majoria del cos».



«Manca de professionalitat»

L'Ajuntament va iniciar dijous l'expedient disciplinari i serà la Diputació de Barcelona qui, a partir del setembre, instruirà el cas. En l'informe proposta d'obertura de l'expedient s'apunta que la conducta de l'agent responsable de les gravacions demostra manca de professionalitat i podria suposar cinc faltes greus per negligència greu en el compliment dels deures propis de la seva funció; quatre faltes greus per atemptar contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració de la corporació; i una falta greu per contravenir la llei que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics. Per aquest motiu, se la suspendrà temporalment de les seves funcions per un mes, amb possibilitats de prorrogar la suspensió fins a sis mesos.

A un dels altres agents que apareixen en les gravacions fetes públiques dimecres se li atribueix, segons l'informe, una possible falta greu per negligència greu en el compliment dels deures propis de la seva funció.

En referència al tercer agent implicat, que només apareix en un dels vídeos, l'Ajuntament ha indicat que s'està estudiant si la seva conducta podria ser constitutiva d'algun tipus de falta.