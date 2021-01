Quinze dies de gener dels més freds a l'observatori de Pujalt

En els 7 anys de dades acumulades de l'observatori de Pujalt no hi havia hagut una quinzena tan freda com la d'aquest mes de gener. La temperatura mitjana de la primera quinzena de gener ha estat de -0,8ºC. La nevada de fa una setmana, la baixada de temperatura dels dies previs i, sobretot, la boira que ha impedit la insolació i la natural pujada de les màximes ha estat clau per tenir aquests registres. Un històric més ampli permetria valorar millor les dades.

La mitjana de la quinzena per a tota la sèrie és de +3,7ºC, per tant hi ha hagut una desviació a la baixa de -4,5ºC.

La diferència ha estat més gran en les màximes. La mitjana de les màximes ha estat de +1,2ºC, quan per a tot el mes de gener la mitjana de la sèrie és de 7,0ºC, gairebé -6ºC de desviació.

En les mínimes la mitjana ha estat de -2,8ºC, i la mitjana de la sèrie és de +1,0ºC, aquí hi ha una desviació de -3,8ºC.