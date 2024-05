L'Ajuntament d'Igualada organitza visites per explicar el Parc central creat l'any passat

L’Ajuntament d’Igualada realitzarà diverses visites guiades al Parc Central per donar a conèixer a tota la ciutat la seva biodiversitat tal i com va demanar el Consell d’Infants de la ciutat. Es faran visites guiades el 14 i 16 de maig on es podrà veure quin tipus d’espècies i animals són presents a l’ecosistema del parc. Aquesta primavera, de fet, s'ha de veure el primer fruit del parc, que es va posar en servei els primers mesos del 2023.

La regidora d’Infància, Patrícia Illa, ha explicat que aquestes visites parteixen de la proposta del Consell dels Infants de donar a conèixer a la ciutat aquest espai verd nou. En la visita es destacarà la vairetat de flora, també la presència d'alguna animals, i es mostraran els beneficis que té per a la ciutat.

S’han previst un total de 4 visites el dimarts 14 i dijous 16 de maig a les 11h i a les 19h, amb la voluntat d’arribar a un públic ben divers, que són obertes a tothom i que tindran el punt d’inici davant l’hotel d’insectes del parc al costat del biollac.

En aquestes visites, que comptaran amb l’explicació dels tècnics en jardineria i manteniment de l’Ajuntament s’explicarà el refugi per a la biodiversitat que és biollac, l’hotel d’insectes, les caixes niu instal·lades a molts arbres i la funció de filtratge que fan arbres i plantes.

A Banda es donarà a conèixer el dipòsit d’aigua freàtica que hi ha al parc i que acumula aigua del subsòl (que no es pot potabilitzar) per regar i per netejar.

La regidoria de Civisme promou les visites per tal que "tothom sigui conscient de la necessitat de cuidar i preservar aquest espai on s’hi realitzen multitud d’activitats que han de conviure amb l’entorn i amb el dia a dia de la ciutadania", segons ha destacat la regidora Illa..