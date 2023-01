Igualada crea un espai verd i de natura al mig del Parc Central

Igualada ha decidit ‘pintar’ de verd una part del mapa de la ciutat, el Parc Central, l’espai erm que havia quedat entre l’antiga N-II i el polígon industrial de les Comes. I ara hi està duent a terme una actuació determinant, convertir una de les tres grans peces que hi ha en un espai de natura, combinant aigua i vegetació.

La primera d’aquestes peces és un espai pla, lliure d’arbres, amb una graderia integrada en el territori a la part nord, i un carril per ciclistes a la part sud. És una gran zona regada simplement perquè sigui verda, que utilitza la mainada i les famílies igualadines per anar-hi a jugar, però que és poc útil en els mesos i hores de més calor. L’absència d’arbre i ombres era una necessitat, però, perquè esdevé el camp de vol ideal per desenvolupar-hi un dels grans certàmens de la ciutat, l’European Balloon Festival. En un extrem també s’hi ha instal·lat un bar restaurant, Idò, que alhora resol la demanda de serveis públics.

La ciutat tenia altres necessitats detectades. Per una banda, respondre a les peticions que li arribaven des d’un sector jove per tenir una pista de skate i un circuit pump, tenir una zona de parc infantil i disposar d’una àrea verda, d’un parc, pròpiament. Aquests últims mesos, els igualadins han vist con neix un parc. Primer maquinària pesant movent terres, després els paletes fent conduccions, completant els espais, fent murs i baranes, per exemple, allà on calia, i finalment, els responsables de plantar les espècies vegetals.

Ha nascut amb polèmica una part del projecte, el biollac, en ple debat si calia disposar d’aquest espai pel consum d’aigua que tindrà. L’aigua, defensa el govern de la ciutat, ve del subsòl, recircula i es purifica amb sistemes naturals. L’aigua, portarà una nova vegetació i ha de ser també, un punt de parada per a diferents aus i per a diferents animals. I el parc infantil espera a la part de ponent, i a la part est, en el futur, l’auditori.

Una primavera, amb estrena al Parc Central El nou espai de vegetació del Parc central està cridat a ser la zona verda més atractiva per a la ciutat. I els igualadins ho haurien de poder veure a partir de la propera primavera. L’equip de govern ha donat un termini de tres mesos perquè estigui enllestit. Les noves espècies d’arbres i arbustos plantat necessiten tenir en el seu nou emplaçament l’esclat de primavera. Es tracta, en la majoria dels casos, d’arbres que ja tenen una dimensió considerable i que en un termini de tres o quatre anys, segons ha explicat l’alcalde, Marc Castells, han de donar molts espais d’ombra en el camins del Parc Central.