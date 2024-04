Els millors racons per llegir a Barcelona

Com cada any després de Sant Jordi, se t’acumulen més llibres que processos judicials a Rosa Peral. Així que comences la primavera amb deures, llegir-te tot el que t’han regalat. ¿Necessites un extra de motivació per devorar pàgines? Passa’t pels racons més tranquils de Barcelona. Parcs, terrasses i biblioteques on no hi haurà ni un soroll que et despisti i et llanci a la dopamina fàcil de TikTok. Aquí fins i tot un tronista de Mujeres y hombres y viceversa s’enganxaria a Tolstoi.

jardins amb calma‘Verde que te quiero verde’

Hi ha vida més enllà de Montjuïc, el Tibidabo, la Ciutadella o altres espais verds popularíssims com la gespa de les Glòries. A Barcelona tenim desenes de petits jardins que s’han convertit en oasi de pau on els clàxons se substitueixen per ocells piulant. L’únic és que has de saber trobar-los.

Per exemple, al voltant de la Monumental tens els jardins Manuel de Pedrolo (Diputació, 459-463), molt amagats i gairebé sempre buits, o els de Clotilde Cerdà (Marina, 197), que no fa gaire que van reformar i que fora d’horari escolar són un recés de pau. No gaire lluny hi ha el parc de l’Estació del Nord, amb turons on tombar-se amb un llibre, o l’infravalorat Parc Central del Poblenou (Diagonal, 130).

Al nord de la ciutat hi ha els jardins de la Tamarita (passeig de Sant Gervasi, 47), un oasi de tranquil·litat que l’ha convertit en el paradís de les cites. Aquí no pots girar una cantonada sense trobar-te una parella fotent-se mà. Sembla que els aspersors, a falta d’aigua, deixen anar feromones. És tranquil, està aïllat del soroll de la ciutat i compta amb estàtues i fonts clàssiques on seure sense que et molestin. Tots els checks d’un racó de lectura (o d’un picador...).

El claustre de l’Ateneu Barcelonès, ple de plantes i serenitat, és una de les opcions per abstreure’s novel·la en mà

Una altra bateria de recomanacions, aquests més populars. El Turó Park (Pau Casals, 19), que té molts raconets ocults, i els jardins de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (Muntaner, 282), un parc escultòric amb bancs i una font a només tres illes del Turó Park. Els jardins del Palau de Pedralbes (Diagonal, 686), amb bancs i espais amplis on no et molestaran. Els jardins del Palau de les Heures (passeig de la Vall d’Hebron, 171), un recinte verd als peus d’aquesta impressionant casa senyorial. I el parc de l’Espanya Industrial (Muntadas, 1), a les grades de la qual pots seure còmodament a apreciar el verd (tant dels arbres com de l’aigua, que llueix un color radioactiu ara mateix). I segur que, si recerques, a prop de casa teva trobaràs algun santuari verd igual de tranquil i inhòspit.

Terrasses amagadesrere les façanes

Vas caminant pel carrer i entre el bullici de negocis, cotxes, transeünts i guiris ni t’imaginaries que darrere desenes de façanes s’amaguen petits reductes de tranquil·litat, resistint, com la tribu d’Astèrix i Obèlix, als ritmes frenètics de la ciutat. Un d’aquests oasis verds perfectes per a la lectura és al Gòtic, a l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6), el restaurant del qual ocupa el claustre de l’edifici, un raconet ple de plantes i serenitat.

Una altra opció on allotjar-te durant hores amb un llibre entre les mans és a la Vil·la Urània (Saragossa, 29). La cafeteria del centre cívic, Kasa Hanaka, és un must per als que vulguin una mica de pau. Està envoltada de jardins, ocupa el recinte històric de la vila i la seva carta és meravellosa a qualsevol hora del dia. Tenen des d’esmorzars i berenars (amb una carta amplíssima de te, matcha i rebosteria artesanal), menjars (amb una carta de fusió japonesa i mediterrània que canvia cada mes –ara tenen uns udon de botifarra i seques–) i vermuteig (també japocatalà, amb sangria de sake o braves nipones, entre d’altres). Perfecte per anar a llegir.

Més terrasseig amagat. El jardí de l’Hotel Alma (Mallorca, 271), l’Hotel Petit Palace Boqueria Garden (Boqueria, 10), que fa d’entrada als jardins de la Casa Ignacio Puig, el convent de Sant Agustí (Comerç, 36), el CC Can Deu (plaça de la Concòrdia, 13) i el bar de La Central del Raval (Elisabets, 6).

Espais amb vistesla ciutat als teus peus

Tens postureig crònic? ¿Ets dels que pensen que si un arbre cau en un bosc i ningú és a prop per instagramejar-lo, no ha caigut? Llavors sabràs que no serveix de res llegir si no en pots fer una story amb el teu llibre i unes vistes increïbles. Agafa el bus i ves fins a Torre Baró: acaben de rehabilitar el seu mirador. Perfecte per fotografiar el teu llibre envoltat de vistes 360 graus.

No és l’únic lloc on anar a posturejar. El parc del Carmel, amb el mirador de Joan Sales (Pau Ferran, 44), i el parc de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77) són clàssics dels caçadors de vistes. Es veu el mateix que des dels mal anomenats búnquers i sense la marabunta de turistes borratxos creant un ambient amb decibels dignes de Magaluf per spring break.

Baixant a la plaça d’Espanya, dues recomanacions amb vistes espectaculars. La terrassa del MNAC (parc de Montjuïc, s/n) i la Font del Gat als jardins de Laribal (Santa Madrona, 2). No gaire lluny, també a Montjuïc, tres miradors més: el de l’Alcalde (jardins del Mirador, carretera de Montjuïc, 43), la plaça de Carlos Ibáñez, a prop de l’Hotel Miramar, i el parc del Mirador del Poble-sec (passeig de Montjuïc, 28).

Les millors bibliotequesXSSSS!

Per llegir necessites tranquil·litat absoluta? ¿Fins i tot la gent passejant pels parcs fa que et salti un xssss! amb l’ímpetu d’un veterà bibliotecari? Doncs llavors ves a la biblioteca. Silenci garantit.

Algunes de les més espectaculars són les de l’Ateneu Barcelonès (Canuda, 6) i la Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56), un increïble edifici del segle XV. Totes dues requereixen ser socis per acudir-hi. També hi ha la del Dipòsit de les Aigües de la UPF (Ramon Trias Fargas, 25-27), un edifici espectacular que es presta a ser instagramejat. Tot i que es pot accedir sense ser de la comunitat universitària, en èpoques d’exàmens el seu accés està restringit.

Una imagen del interior de la Biblioteca de Catalunya. / EPC

Una última recomanació: la Biblioteca Gabriel García Márquez (Treball, 219), premi internacional a la Millor Biblioteca Pública del 2023. I no és estrany: a més de ser enorme, té desenes d’espais on llegir. Fins a zones amb hamaques. D’aquí en surts amb la llista de pendents acabada.