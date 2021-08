L’Ajuntament d’Igualada obre avui, a partir de les 11 del matí, la venda d’entrades per a les activitats i espectacles de la Festa Major d’aquest any. Després de suspendre-la l’any passat, Igualada celebrarà del 23 al 30 d’agost una festa major diferent de l’habitual, adaptada a les actuals restriccions per la covid-19, però amb prop d’una vuitantena d’actes programats.

Així, s’ha previst que tots els actes es duguin a terme en espais perimetrats o tancats, amb aforament limitat i per assistir a les diferents activitats caldrà comprar entrada. La majoria són simbòliques: gratuïtes o amb el preu d’1 euro, excepte alguns espectacles del teatre. Aquesta mesura s’ha adoptat per assegurar la presencialitat als actes.

Ja siguin gratuïtes o amb preu assignat les entrades s’hauran d’obtenir a través del web www.tiquetsigualada.cat. Cada persona podrà adquirir un màxim de 6 localitats per operació. També es podran aconseguir presencialment a la taquilla del Teatre Municipal Ateneu del 23 al 30 d’agost (d’11 a 1 del matí i de 6 a 8 de la tarda) i al Punt de Difusió del carrer de Garcia Fossas (de dilluns a divendres de 6 a 9 de la tarda, dissabte i diumenge d’11 a 2 i de 6 a 9). Les entrades per assistir als actes del Teatre de l’Aurora només es poden comprar a través del web de l’entitat. Tots els actes programats es desenvoluparan en recintes perimetrats, amb l’aforament permès pel Procicat. El públic estarà assegut a tots els espais, serà imprescindible assistir-hi amb mascareta i no hi haurà servei de bar.

Els espais previstos són el pati del Museu de la Pell, el Parc Central, el pati de l’Escola Pia, la pista de l’Ateneu Igualadí, el Teatre Municipal l’Ateneu i la pista de l’escola Garcia Fossas.

Les cercaviles i similars, en cas que no es puguin fer a la via pública, es buscaran d’altres opcions per dur-les a terme, com per exemple perimetrant el carrer Dr. Joan Mercader o algun altre espai similar.

El pregó d’enguany es farà al Parc Central, a càrrec dels Diables d’Igualada, amb motiu del 25è aniversari de l’entitat.