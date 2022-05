Cinc funcionaris del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), van ser agredits diumenge al matí per un intern.

Segons va avançar la periodista Anna Punsí i van confirmar a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) fonts penitenciàries, va emprar una reixa de ventilació per atacar els treballadors i en va ferir un al braç. El pres, que va quedar immobilitzat des de les 09.40 fins a les 12.10 hores, estava en règim tancat i ara se li aplicarà un protocol especial de seguretat. Es troba en presó provisional per diversos delictes, com incendi, robatori amb violència i intimidació, lesions i homicidi.

L’agressió va tenir lloc al voltant de les 09.25 hores durant un trasllat de cel·la per tal de reparar la megafonia de l’espai. Les fonts citades expliquen que l’intern es va posar agressiu quan van obrir la cel·la perquè sortís i va propinar una puntada de peu al pit a un funcionari i cops de puny a un altre.