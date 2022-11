Igualada Som-hi proposa cedir espais de locals públics als bancs perquè hi posin caixers

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) proposa cedir espais dels centres cívics d’Igualada i al Mercat als bancs perquè aquestes entitats hi posin caixers automàtics, amb la idea d'evitar el desmantellament de la xarxa d'oficines que els bans i caixes tenir fa uns anys. Som-hi assegura que aquest tancament d'oficines deixa barris sencers sense el servei. Jordi Cuadras, portaveu del grup a l'Ajuntament, ha especificat que la cessió d'ús no ha de ser gratuïta a les entitats.

L’objectiu, segons Cuadras, és fer front al tancament d’oficines bancàries que s’està produint a la ciutat i facilitar aquest serveis als barris que s’han quedat sense cap sucursal. Sobretot es fa pensant en la gent gran i en col·lectius pels quals l’ús de la banca electrònica representa moltes dificultats degut a la bretxa digital.

El portaveu de Som-hi afirma que “davant el desmantellament de la xarxa d’oficines bancàries que hi ha hagut a Igualada proposem actuar: proposem que l’Ajuntament agafi la iniciativa i passi a l’acció. Per això fem la proposta d’oferir els centres cívics dels barris i el Mercat de la Masuca perquè s’hi instal·lin caixers automàtics. És un servei bàsic pel dia a dia de molta gent i per això volem que es garanteixi en igualtat i amb proximitat a tots els barris”.

Cuadras remarca que “amb la pandèmia i les noves tecnologies les entitats bancàries han prioritzat el pas cap als tràmits digitals però això està provocant que molta gent que no tingui accés a aquesta tecnologia ni a un caixer a prop de casa es trobi amb dificultats per a fer un tràmit tan necessari com retirar diners per fer la compra, per anar a la farmàcia o per qualsevol altra despesa quotidiana”.

La proposta d’Igualada Som-hi preveu cedir un petit espai amb sortida exterior d’equipaments com el Centre Cívic de Fàtima, el Centre de Dia Montserrat, l’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic Nord i el Mercat Municipal la Masuca per instal·lar-hi un caixer automàtic tot seguint un ordre de prioritat i amb un acord amb les entitats bancàries. Cuadras no s'ha pronunciat sobre si els caixers haurien de ser d'una entitat determinada. En aquesta decisió hi ha un fet que podria perjudicar els usuaris, l'aplicació de comissions per operar amb entitats diferents a la del caixer. Hi ha algunes empreses com ATM que permeten fer algunes operacions amb targeta sense tenir el compte amb quina entitat treballa el client. La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada oberta remarca que “aquests espais que proposem serien un entorn segur i accessible per tothom fet que els fa idonis per suplir la manca d’aquest servei als barris”.