Unes primàries que han acabat amb relleu al davant del grup d'ERC de Berga

La tria de l'alcaldable d'ERC pels comicis del 26 de maig del 2019 s'ha acabat amb el relleu al capdavant del grup municipal. La fins ara portaveu i cap de files del grup d'Esquerra Ermínia Altarriba ha renunciat a l'escó després que la militància optés per fer cap de llista del partit a Berga Ramon Camps Garcia. Aquest fet la va impulsar a deixar el grup perquè Ramon Camps aprofités el que queda de mandat per projectar-se com a alcaldable.



Poder berguedà

Aquest no ha estat l'únic canvi del panorama polític berguedà. El setembre, David Font va ser nomenat director de l'Agència Catalana de Turisme. Per això va deixar la presidència del Consell Comarcal del Berguedà que ocupava des del 2015. L'ha substituït en el càrrec Josep Lara, alcalde de Guardiola de Berguedà. Font es manté com a batlle de Gironella.

D'altra banda, el Berguedà ha guanyat enguany pes amb la tria d'Alba Camps, fins ara regidora de Puig-reig per ERC, com a delegada del Govern a la Catalunya central en substitució de la bagenca Laura Vilagrà, apartada per l'aplicació de l'article 155.