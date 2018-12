El color groc exalta la ultradreta

L'empresonament dels líders independentistes ha despertat la solidaritat de molts catalans, que s'ha expressat amb el símbol del llaç groc, mentre que altres ciutadans han mostrat la seva disconformitat a la seva presència a la via pública. Aquest fet ha estat aprofitat per grupuscules d'ultradreta (alguns de propers al partit Vox), per dedicar-se, no només a retirar llaços grocs, sinó a enfrontar-se amb ciutadans que els defensaven i, fins i tot, a protagonitzar agressions. I el Bages ha estat una de les comarques que han registrat més agressions d'ultradreta, com va constatar el mateix departament d'Interior l'agost passat.

Una de les agressions ultra més greus va tenir lloc el 3 de juliol a l'accés de Lledoners, la vigília que hi arribessin els primers presos independentistes. Un grup d'individus arrencaven llaços grocs que membres i simpatitzants del CDR havien penjat als accessos de la presó. Quan un dels independentistes es va posar a gravar l'acció, va rebre una puntada de peu d'un dels ultres i, posteriorment, va ser agredit per la resta.

Els Mossos van identificar quatre dels acusats, entre els quals el bagenc Jaime Vizern, que s'ha fet popular arreu de Catalunya per ser un dels líders visibles dels anomenats GDR, que s'han dedicat a retirar llaços grocs. Tant Vizern com els altres tres identificats han estat imputats per un jutjat d'instrucció de Manresa.

El 30 de juliol hi va haver una altra agressió d'ultradreta, en aquesta ocasió contra set membres del CDR de Manresa a la plaça Onze de Setembre. Quatre ultres van acudir a l'indret per arrencar l'estelada que una estona abans havien col·locat membres del CDR. La bandera estava situada en un pal on, per acord d'un ple municipal, hi ha d'onejar de forma permanent. L'estelada inicial havia estat despenjada per un conegut ultra de Balsareny, Raúl Macià. El 30 de juliol, ell era un dels quatre individus que la volien tornar a arrencar. Set membres del CDR van resultar agredits quan els van reclamar que deixessin la bandera.

Macià va reingressar poc després a la presó, per haver incomplert el tercer grau penitenciari de què gaudia. El balsarenyenc va ser condemnat el 2011 a gairebé nou anys de presó per haver participat en un robatori a punta de pistola en un pis de narcotraficants. Els darrers dos anys ja va obtenir el tercer grau dues vegades, però va haver de reingressar dos cops en un centre penitenciari, de manera que a l'agost hi va tornar per tercer cop. Fins aleshores, Macià havia estat molt actiu a l'hora de retirar llaços grocs i estelades, gravar les accions i fer-se autopromoció a les xarxes.

De fet, el seu poble, Balsareny, també ha viscut episodis de tensió causats per un grup d'ultres amb presència al poble, amb escarni inclòs davant de la casa del batlle, Isidre Viu. L'alcalde, però, ha gua-nyat tots els processos judicials que l'han enfrontat amb ultres. Balsareny i Manresa, a més, han estat escenaris el 2018 de manifestacions d'ultradreta.