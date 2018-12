David Rodríguez rectifica dues vegades

L'actual alcalde de Solsona, David Rodríguez, es torna a presentar com a cap de llista per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions del mes de maig del 2019. El batlle havia anunciat, l'abril del 2017, que no es tornaria a presentar a les municipals i que també plegaria com a diputat al Parlament de Catalunya perquè necessitava reposar de l'activitat política.

A principi del 2018, Rodríguez deia que volia deixar l'alcaldia, però la feina de diputat al Parlament sentia que l'havia de mantenir «pel moment polític i social del país. En el seu moment em retiraré de la política, però ara crec i sento que no m'he de retirar. En aquesta situació, amb el company de partit Oriol Junqueras a la presó, no vull marxar».

Tanmateix, per no haver trobat ningú que el substitueixi al consistori i després d'una visita a Junqueras el 29 d'agost del 2018 a la presó de Lledoners, on li va insistir que continués com a cap de llista per Esquerra a Solsona, David Rodríguez va rectificar. En una trobada amb la premsa durant el mes de setembre, el batlle va fer pública la seva decisió respecte a les municipals, i també va dir que renunciava a l'escó de diputat al Parlament de Catalunya, on era present des de l'any 2015.

Compaginar càrrecs



Segons Rodríguez, va ser «una decisió difícil», ja que s'havia de desdir una posició ja anunciada, «però l'alternativa era massa incerta i no deixar-ho lligat no em feia sentir còmode». Rodríguez afegia que se sentia amb forces per tornar a aspirar a l'alcaldia i dedicar-s'hi plenament «i gaudir fent d'alcalde».

Per a l'actual alcalde de Solsona, els anys en què ha hagut de compaginar la feina de diputat al Parlament i d'alcalde han suposat «un esforç molt dur», per compaginar les dues responsabilitats. Tanmateix, segons el batlle, els regidors de l'Ajuntament solsoní han demostrat que valen «el seu pes en or» i també ha destacat que sovint han treballat de manera autònoma.

El gener del 2019 farà nou anys que Rodríguez exerceix d'alcalde de Solsona. El polític va començar la carrera al capdavant del consistori solsoní arran de la desaparició del seu predecessor i amic, Xavier Jounou i Bajo. En el primer ple com a batlle de la ciutat es va declarar «hereu d'una persona molt especial» i d'un estil de fer política «basat en l'honradesa, la humilitat, l'equitat i la proximitat». Rodríguez va revalidar el càrrec a les eleccions municipals del 2011 i del 2015 per majoria absoluta.

Pel que fa al Parlament, va entrar-hi com a número nou per la circumscripció de Lleida en la coalició de Junts pel Sí. Llavors, en les eleccions del 2017, va quedar a les portes de ser diputat per Esquerra després del resultat del 21-D, però la renúncia de Meritxell Serret, a Bèlgica, li va garantir un escó.

Nascut a Oliana i vinculat a Solsona des del 1981, quan s'hi va desplaçar per estudiar, Rodríguez és tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics i ha treballat com a matricer. Va entrar a l'Ajuntament l'any 2007 com a regidor de Salut, Acció Social i Comunicació gràcies al pacte entre ERC, El Comú i PSC. Entre el 2003 i el 2010, Rodríguez havia estat secretari d'organització d'Esquerra al Solsonès i membre de la candidatura de la formació al Parlament l'any 2006. Pel que fa a la seva vinculació amb el teixit associatiu, és soci de les entitats Amisol, Òmnium, Centre d'Estudis Lacetans, Sol del Solsonès i el Centre Excursionista.