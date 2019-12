La gimnàstica manresana posa rumb cap als Jocs

L'Egiba és, juntament amb el Cadí Canoë Kayak de la Seu, el club de la Catalu-nya Central que a hores d'ara té més representants amb possibilitats de ser olímpics el proper estiu a Tòquio. Fins a quatre integrants de l'entitat formativa de la capital bagenca han estat aquesta temporada a l'òrbita dels dos equips estatals, el masculí i el femení, han guanyat títols o participat en preseleccions dels grans campionats, com el Mundial que va tenir lloc a l'inici de la tardor a Stuttgart. Si tot va bé, sembla que l'Egiba té un lloc assegurat a la capital nipona, el de Thierno Boubacar Diallo en la prova masculina. Però encara es pot somiar arribar més amunt en els mesos que queden.



Una aposta segura

Seria molt estrany, o producte d'una lesió que ningú no desitja, que Diallo no fos als Jocs. Forma part, sobretot gràcies a les seves prestacions en els aparells de paral·leles i barra, dels fixos que han intervingut en els darrers campionats. El 2018 va ser or als Jocs Mediterranis de Tarragona i tot estava pendent que el combinat espanyol ratifiqués la seva condició de formació olímpica al Mundial. Va fer bo el pronòstic i una de les places en el concurs per equips ha de ser per a ell.

Si passés això, recolliria el testimoni del plorat Andreu Vivó, l'últim gimnasta manresà en uns Jocs, a Sydney 2000. A més, el juny va guanyar la Nit de l'Esportista de Manresa. Als 19 anys encara té un gran futur al davant.



Amb París a l'horitzó

No havien de ser els seus Jocs però la seva evolució ha avançat tant que hi podria haver sorpresa. Tres gimnastes de l'Egiba, Carla Font, Andrea Carmona i Lorena Medina, van ser incloses a la llista de deu preseleccionades per als Mundials de Stuttgart. Al final, només la primera va ser inclosa a la llista d'escollides per fer una estada prèvia i no va poder anar al campionat al final, però totes ja són a l'òrbita de les millors. El combinat espanyol, com el masculí, va obtenir el bitllet per a Tòquio a Stuttgart. En el seu cas, era més complicat pensar-ho, però un cop arribat a l'objectiu es pot somiar.

Per això, es confia en el salt de la gironellenca Carla Font, campiona estatal de l'especialitat i molt útil per esgarrapar punts en aquest aparell. O també en la precocitat de la seva paisana, campiona catalana absoluta el novembre; o en la recuperació definitiva d'Andrea Carmona, de Fonollosa, que ha viscut un viacrucis amb el genoll els últims mesos però que va augmentant prestacions. L'evolució de les gimnastes, de 16 i 17 anys, estava pensada per a París 2024, però no es pot descartar res. Encara falten mesos de treball i sorpreses.