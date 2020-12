Els 12 successos que han marcat el 2020

Lluny queden tots aquells desitjos i propòsits que es van fer tan bon punt el rellotge va marcar les 00:01 el passat 1 de gener d'enguany. 2020 passarà a la història per ser un dels anys en què més successos negatius s'han produït en el transcurs d'un període de dotze mesos. A continuació, repassem les 12 notícies que han marcat el que serà el record del 2020 en un futur:



1. La pandèmia del coronavirus

Sens dubte la pandèmia del coronavirus ha estat el succés que més ha marcat el 2020. Actualment, la crisi derivada de l'emergència de la covid-19 ha deixat més de 80,7 milions de positius i ha provocat 1,7 milions de defuncions en tot el món. A Catalunya, des de l'inici de la pandèmia, s'han infectat 341.000 persones i les morts ja ascendeixen a més de 8600.



2. Els Incendis d'Austràlia

La primera mala notícia de l'any la va protagonitzar Austràlia. El continent es va veure submergit al gener en una onada d'incendis que van destruir més de 5,8 milions d'hectàrees i prop de mig bilió d'animals van perdre la vida.



3. El moviment Black Lives Matter

La mort de l'afroamericà, George Floyd, a mans de la policia estatunidenca va sacsejar tot el món, creant al maig el moviment Black Lives Matter.



4. Les històriques eleccions dels Estats Units

La picabaralla entre Donald Trump i Joe Biden, així com la victòria d'aquest segon en uns comicis poc convencionals als Estats Units han estat notícia i objecte de mems durant els mesos previs i posteriors a les eleccions.



5. L'expansió de la vespa asiàtica

A l'agost, la presència de vespa asiàtica va superar tots els rècords. El nombre de nius detectats va augmentar a Catalunya, les Illes Balears, el País Basc, Navarra, Cantàbria, Astúries, Galícia i Castella i Lleó.



6. Una plaga de llagostes envaeix Àfrica

A principis del mes de març, Àfrica es va veure envaïda per una plaga de llagostes que van atacar i destruir milers d'hectàrees de cultius.



7. Les fortes inundacions a Indonèsia

A principis d'any les ciutats de Yakarta (Indonèsia) va patir en dues ocasions, al gener i al febrer, diverses pluges torrencials que van deixar almenys 60 mors i més de 100.000 evacuats.



8. La presumpta mort de Kim Jong-un

Kim Jong-un va ser notícia a l'abril en tots els mitjans de comunicació mundial en desaparèixer del focus mediàtic durant diversos dies. Les alarmes van saltar quan el mandatari nord-coreà no va assistir a l'aniversari del seu avi, Kim Il Sung. Ja feia quatre dies que es desconeixia el seu parador i tota mena d'especulacions van recórrer les xarxes socials, entre elles, la seva presumpta mort.



9. El Pentàgon revela material OVNI

A l'abril també el Pentàgon, el departament de defensa dels EUA, va fer públics tres vídeos d'Objectes Voladors No Identificats (OVNI) que s'havien gravat entre els anys 2004 i 2005. Els vídeos no comproven l'existència de vida extraterrestre, però la suma de tots els successos ocorreguts el 2020 fins a la data va fer que a les xarxes socials s'especulés d'una possible invasió extraterrestre durant l'any.



10. L'explosió a Beirut

Líban va ser protagonista d'una de les pitjors catàstrofes de l'any el 4 d'agost. Al port de la capital una explosió provocada per la detonació de 2,7 tones de nitrat d'amoni va provocar més de 200 morts i prop de 6.500 ferits.



11. Moren llegendes de l'esport: Kobe Bryan i Maradona

A banda de totes les morts que ha causat la covid-19, el món també ha perdut persones públiques de gran rellevància. Entre elles es troben les llegendes de l'esport Kobe Bryan i Diego Maradona, les actrius Kelly Preston i Naya Rivera o els escriptors Carlos Ruiz Zafón i Rosa Maria Sardà, entre d'altres.



12. Llum verda al Brexit

En l'últim mes de l'any, els 27 estats de la Unió Europea han donat "llum verda" per unanimitat a l'acord pactat la vigília de Nadal amb el Regne Unit sobre la relació comercial arran del Brexit. Està previst que l'1 de gener l'acord s'aplicarà de forma "provisional".