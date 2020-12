Teo Romero, la caiguda de qui va ser l'home fort del PSC a l'Anoia

Teo Romero era alcalde de Masquefa i president del PSC a la comarca de l'Anoia i ho va ser durant tants anys i amb tanta autoritat, també amb l'autoritat de les urnes, que pràcticament ningú posava en dubte el seu paper i no hi havia veus discrepants conegudes sobre les seves decisions. El 2019, però, va perdre les eleccions del seu municipi, Santa Margarida de Montbui, i a la tardor d'aquest any ha rebut la pitjor notícia per a un polític: una sentència per malversació que l'inhabilita.

El polític anoienc va fer importants despeses en viatges, dietes i locals d'oci nocturn mentre era president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). En el marc d'un acord d'última hora entre les parts, el ja exsocialista va pactar una pena de dos anys de presó, que no complirà si no delinqueix durant els propers dos anys, i quatre més d'inhabilitació per treball o càrrec públic.

El PSC-Anoia el va fer fora després de donar-se a conèixer la sentència. El mateix partit, quan Teo Romero n'era el màxim responsable a la comarca, va silenciar les crítiques d'un regidor de Sant Margarida de Montbui.