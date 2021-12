L’any començava a Manresa amb una agressió per arma blanca, el 3 de gener, al Joc de la Pilota. Aquesta agressió, que finalment va ser poc greu, era només un preludi del que al llarg de l’any ha anat passant a Manresa, on a mesura que passaven els mesos la sensació d’inseguretat i la violència anava creixent.

Robatoris violents, com per exemple quan a una dona, el 14 de juliol, li van robar una cadena d’una estrebada a l a plaça dels Infants, o el mes d’agost una jove va entrar a robar a una fruiteria del carrer del Rec, tot ruixant la seva propietària als amb esprai pebre, i també grups de persones que des de primera hora del matí i fins al vespre estaven bevent alcohol en ple carrer en punts tan cèntrics com el passeig de la República o la plaça de Sant Domènec minaven la sensació de seguretat. Tampoc hi ajudava la presència al carrer de delinqüents reincidents que no cessaven en la seva activitat malgrat l’acumulació de diverses detencions.

Enmig d’aquesta espiral d’inseguretat, amb concentracions a la plaça Major incloses, el 26 de setembre, una baralla a la plaça Lladó acabava amb la mort d’un home per una ganivetada. La víctima, un home de 55 anys i originari de Paraguai, regentava el bar Nelly del carrer Puigterrà de Dalt. L’home va morir hores després d’arribar, amb vida, a l’hospital de Sant Joan de Déu on va ser traslladat en un cotxe particular. Dos dies després, el Mossos detenien el presumpte autor de la ganivetada. Amb aquest homicidi encara cuejant, quan encara no feia ni tres setmanes que s’havia procedit, el 25 d’octubre, dos individus n’apunyalaven greument un altre a la zona propera a l’escola Oms i de Prat. Els dos presumptes autors, havien sortir corrent darrera la víctima de l’aparcament de la Clínica de Sant Josep. Quan el van atrapar el van agredir i van aconseguir fugir tot corrent.

Van haver de passar gairebé una setmana, fins el 25 d’octubre perquè els Mossos d’Esquadra completessin la investigació i detinguessin els dos presumptes autors dels fets. A més, a un d’ells també el van relacionar amb altres fets altament violents ja que és el presumpte autor de l’agressió mortal a un veí de Navarcles que el va sorprendre quan li va entrar a casa per robar, la nit del 2 al 3 d’octubre. Dos dies abans d’aquest robatori, el detingut també va ser el presumpte autor d’una brutal pallissa a un taxista de Sabadell després d’haver-li robat dos telèfons mòbils i la recaptació.

Augment de la pressió policial

En un primer moment, a finals de juliol, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Policia Nacional van portar a terme, de forma intermitent durant algunes setmanes, l’operació Tremall que lluita principalment contra els delinqüents reincidents. Tot i això, no va ser fins el 2 de novembre, quan aquest operatiu s’ha portat a terme de forma permanent. A més, es realitzen patrullatges a peu conjunts de Policia Local i Mossos d’Esquadra al centre de Manresa i també s’han instal·lat càmeres de videovigilància als punts més conflictius del Centre Històric. A més, durant l’octubre i coincidint amb el final del curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la Policia Local de Manresa va incorporar quatre agents i els Mossos d’Esquadra s’han reforçat amb 13 nous agents de seguretat ciutadana.

Amb totes aquestes mesures, segons l’últim balanç que s’ha fet públic, 19 multireincidents han entrat a presó de forma preventiva i els robatoris violents s’han reduït a la meitat, a més d’una reducció del 35% dels delictes contra les persones, principalment, de lesions.