Empreses motor del territori com ICL, Denso i Rossignol han anunciat aquest any la renovació de la seva direcció. En un any de recuperació després de l’enorme impacte de la covid, les empreses, per diferents motius, han traslladat la seva responsabilitat a noves mans per afrontar l’anunciat creixement.

A ICL, el xilè Patricio Chacana ha substituït el català Carles Aleman. El nou responsable de la mineria al Bages arriba amb la missió de consolidar la nova indústria al Bages. A Denso, el surienc Josep Macià agafava el testimoni del manresà Josep Manel Giménez, que era ascendit per la multinacional japonesa a la direcció europea, mentre que Enric Casas deixava per jubilació el seu lloc a l’artesenca Rossignol a Jordi Lladó.