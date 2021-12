Si tot va sobre el previst el municipi de Navàs tindrà el curs vinent una oferta 100% pública per a totes les etapes educatives. L’anunci, a principi d’any, que l’Escola Diocesana i el col·legi Sant Josep, els dos centres concertats de municipi que depenen del Bisbat de Solsona, s’incorporaran a la xarxa pública el curs que ve, va revolucionar la comunitat educativa del municipi davant la incertesa de com s’integrarien amb els projectes pedagògics dels centres públics ja existents.

Per definir com ha de ser el futur mapa educatiu es va crear la taula local de planificació educativa, que va celebrar la primera reunió el novembre. Tot i el retard, el Departament d’Educació referma el seu compromís de dissenyar una oferta formativa 100% pública en totes les etapes educatives. Si la integració de centres es vol posar en marxa el curs vinent, caldrà accelerar la planificació per resoldre tots els interrogants oberts sobre els equipaments i la cohesió dels projectes educatius.