Bona part de la població ha estat vacunada amb Pfizer i Moderna, però també, per diferents casuístiques i grups, hi ha hagut una alta presència de vacunació amb Astra Zeneca i Janssen. Passats els mesos, els experts sanitaris tenen comprovat que tot i que en un primer moment totes podien oferir uns nivells d’immunització similar davant del virus, amb una protecció altíssima, a mesura que passa el temps les persones que tenen Astra Zeneca (dues dosis) o Janssen (una dosis) tenen uns nivells de protecció més baixos. En aquests casos, les autoritats saitàries han fet una crida perquè els ciutadans que es trobin en aquesta situació acudeixin al seu CAP de referència per fer una tercera o segona dosi de reforç sense tenir en compte les franges d’edat que s’han obert.

Les vacunes, el procés que va permetre arribar a tenir un fàrmac per protegir la població tan ràpid, han obert un nou camí a la producció farmacèutica. Arribem a finals del 2021 amb els primers fàrmacs que han de servir per atenuar els efectes dels covid positius. Els metges, tot i la prudència per les contraindicacions, confien en el nou pas de la investigació.