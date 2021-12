Sor Lucía Caram va visitar enguany el Sant Pare al Vaticà en dues ocasions, una el juny i l’altra el setembre, acompanyada en aquest cas per dues monges més de la seva comunitat.

Aquest mes es va conèixer, finalment, el motiu primordial de les trobades. Hi van anar per demanar consell al Papa per iniciar un nou camí carismàtic deslligades jurídicament de la Federació Dominica de la Immaculada de la qual formaven part amb un doble objectiu: deixar de ser de clausura i garantir que l’obra social que duu a terme la Fundació del Convent de Santa Clara tingui continuïtat portada per laics si algun dia s’extingeix la comunitat religiosa formada per set monges que ara conviu al convent.

El Sant Pare no només els va donar el seu vist-i-plau sinó que també les va aconsellar que es posessin a les mans del cardenal Joan Josep Omella, bon amic seu, per trobar la millor fórmula jurídica per avançar. La federació dominica els ha donat suport i el bisbat de Vic ho ha lamentat.