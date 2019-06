Selectivitat 2019: horari i calendari de les PAU

La Selectivitat 2019 ja és aquí. Després de mesos de preparació, milers d'alumnes catalans prendran part en les proves de les PAU amb l'objectiu de tenir la nota suficient per accedir a la carrera universitària que han escollit. En aquest article recollim l'horari de la selectivitat 2019, que enguany tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de juny. La convocatòria de setembre es farà el 3, 4 i 5 de setembre.

Com és habitual, els PAU (proves d'accés a la universitat) arrencaran amb els exàmens de castellà i català. I seguiran encara en la primera jornada amb proves temàtiques com Ciències de la terra, Matemàtiques, Dibuix tècnic o Anàlisi musical. El segon dia serà el torn d'Història i llengua estrangera; i per al darrer quedarà Física, Geografia, Biologia i Economia d'empresa, entre d'altres.

Horari de selectivitat del 12 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Llengua Castellana i literatura

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Llengua catalana i literatura

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Ciències de la terra i del medi ambient / Fonaments de les arts / Matemàtiques aplicades a les CCSS

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Anàlisi musical / Dibuix tècnic / Literatura castellana

Horari de selectivitat del 13 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Història

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Llengua estrangera

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Dibuix artístic / Llatí / Matemàtiques

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Història de l'art / Química

Horari de selectivitat del 15 de juny

08-30 - 09.00 - Comprovació dades alumnes

09-00 - 10.30 - Física / Geografia

10-30 - 11.00 - Descans

11-00 - 12.30 - Economia de l'empresa / Electrotècnica / Història de la filosofia

12-30 - 14.00 - Descans

14-00 - 15.30 - Biologia / Cultura audiovisual / Grec

15-30 - 16.00 - Descans

16.00 - 17.30 - Disseny / Literatura catalana / Tecnologia industrial



Els alumnes disposen de 90 minuts per fer cada un dels examens de la selectivitat 2019. En el cas que hi hagi candidats que s'hagin d'examinar de dues matèries que comparteixen horari, podran fer-les seguides, sense sortir de l'aula d'examen i disposarà en total de tres hores per fer-ho tot.

Calendari de les PAU



A banda de l'horari de la selectivitat 2019, aquestes dates també et poden interessar: