L'Estat acorda que els casos lleus de coronavirus se segueixin a casa i fer proves a malalts de pneumònia

El ministeri de Sanitat recomana ara no viatjar als països i zones de «risc» de coronavirus si no és «imprescindible». Així ho va afirmar ahir el ministre Salvador Illa, que va explicar que s'ha acordat ampliar les zones considerades de «risc». Actualment s'hi consideren la Xina, amb especial atenció a la província on es va originar el virus, Corea del Sud, el Japó, Singapur, l'Iran i les regions italianes de la Llombardia, el Vèneto, el Piemont i l'Emília-Romanya.

D'altra banda, els casos lleus de coronavirus es podran seguir en els domicilis i es realitzaran proves per detectar el virus a les persones amb pneumònia o casos d'infecció respiratòria greu ingressades als hospitals, segons han acordat el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS). Es tracta de dues mesures contemplades en el nou protocol elaborat pel Ministeri de Sanitat, i que ha estat aprovat per les comunitats autònomes.

Al mateix temps, aquelles persones que tinguin una infecció respiratòria aguda seran considerades com a sospitoses o 'casos en recerca', sempre que hagin estat en les zones de risc en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes o hagin tingut contacte amb un cas confirmat o en estudi.

Illa va recordar que no hi ha en aquests moments «transmissió acreditada a Espanya». El ministre va destacar l'«excel·lent» coordinació amb els consellers de les comunitats autònomes i va recordar que ahir es va reunir la Comissió Interministerial del Coronavirus, en aquesta ocasió presidida pel president Pedro Sánchez.