? L'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) anunciat per ICL afectarà unes 800 persones, segons han explicat a Efe fonts sindicals. A més, apunten que l'aturada de la minera ha comportat un ERTO paral·lel per a 400 persones més de la berguedana Montajes Rus, que treballen a les mines. Així doncs, les noves mesures aprovades pel Govern no afectaran a la pràctica ICL, perquè l'extracció de potassa d'aquestes mines ja estava parada.