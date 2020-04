Empresaris i sindicats fan pinya per una solució per als empleats confinats

Els sindicats UGT i CCOO i la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) fan front comú per denunciar la manca de solucions per als treballadors afectats pel confinament a la Conca d'Òdena i reclamen solucions «definitives» per a les qüestions no resoltes en el dar-rer decret de l'Estat sobre l'aturada de l'activitat no essencial. Sindicats i patronal reclamen conjuntament que es doni una solució als 10.000 treballadors que, o bé són de fora de la Conca d'Òdena i no poden anar a treballar a les respectives empreses de la zona d'aïllament, o bé són de la zona confinada i no poden sortir per anar a treballar a empreses que són fora de l'àrea amb la circulació restringida pràcticament a qualsevol moviment que no sigui l'entrada de material mèdic, aliments o premsa.

Per a aquests treballadors es va demanar, primer a la Generalitat i ara al Govern de l'Estat (ja que ara té totes les competències), que s'adoptessin solucions. La Generalitat va fer un primer acord, que el Govern de Pedro Sánchez no va ratificar, i dimarts el Consell de Minsitres va fer un nou acord, però només per al personal del sistema sanitari i assistencial.

Patronal i sindicats reclamen «cobertura legal i seguretat jurídica» perquè els treballadors no essencials que viuen dins la Conca d'Òdena i han de treballar fora, així com els qui viuen fora de la zona confinada i treballen a dins, puguin acollir-se a una incapacitat temporal: «Per respecte i per responsabilitat cal que l'administració sigui també exigent i doni respostes clares i efectives».

En aquest sentit, el reial decret estableix que només poden accedir a la situació d'incapacitat temporal amb efectes retroactius els treballadors considerats essencials amb domicili a l'àrea confinada, però «no s'aclareix si es reconeixerà les persones que no han pogut sortir del confinament a prestar serveis als seus llocs de treball no inclosos com a serveis essencials».

Patronal i sindicats asseguren que la situació dels treballadors és de total indefensió. «Es troben desorientats i amb manca de protecció social. Hem d'evitar que aquesta crisi sanitària, que ja ha esdevingut econòmica, sigui també una crisi social amb repercussió directa sobre les persones i les famílies, i preservi l'ocupació i el nostre teixit productiu i empresarial», han indicat en un comunicat.

CCOO, UGT i UEA mostren en un comunicat conjunt «el desacord en aquesta mesura i constatem que ens trobem en una situació d'indefensió i de desprotecció molt gran per part de l'administració». Retreuen a l'administració «el retard a l'hora de respondre, resoldre les preguntes i dubtes que tenen les empreses i persones treballadores de la comarca, i la manca d'unitat i claredat en les decisions, decrets i mesures que s'aproven». A més a més es lamenten que «els missatges que fan arribar són ambigus» i que «els acords venen amb comptagotes, redactats de forma excessivament ràpida i sense tenir en compte moltes de les respostes de la casuística en si i el coneixement de la realitat socioeconòmica des de la proximitat del territori».

Els responsables sindicals i els representants dels empresaris descriuen que «les persones treballadores afectades es troben desorientades i amb una manca de protecció social. Hem d'evitar que aquesta crisi sanitària, que ja ha esdevingut econòmica, sigui també una crisi social amb repercussió directa sobre les persones i les famílies, i preservi l'ocupació i el nostre teixit productiu i empresarial».

Després de moltes iniciatives, converses i promeses incomplertes, moltes vehiculades a través de l'Ajuntament d'Igualada i de la consellera igualadina d'Empresa, Àngels Chacón, els representants dels empresaris i dels treballadors reclamen ara «una solució de caràcter definitiu per aquestes qüestions no resoltes».

D'altra banda, ahir al matí, abans que sindicats i patronal fessin públic un comunicat conjunt ahir a la tarda, els alcaldes de la Conca confiaven en una «rectificació» del Govern espanyol per esmenar el decret de dimarts. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va explicar, en nom de la resta d'alcaldes, que havien tornat a parlar amb el Govern de l'Estat i els havien dit que rectificarien i inclourien la possibilitat de demanar la baixa temporal als 10.000 treballadors confinats a la zona. «La carta que vam enviar dimecres ha tingut ràpida resposta», va dir Castells.