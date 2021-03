El fiscal obre una investigació a Colau per les subvencions a oenagés afins

El fiscal ha obert una investigació a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les subvencions a oenagés afins. L'associació d'Advocats Catalans per la Constitució va presentar una denúncia contra Colau, així com contra cinc membres més i ex alts càrrecs de l'ajuntament de la capital catalana, per subvencions que arriben als 3,4 milions d'euros atorgades a diverses entitats afins. Segons la denúncia, la regidora i la resta de denunciats «han mantingut estrets llaços personals i professionals anteriorment a ocupar els càrrecs» públics amb els beneficiats.

Precisament aquest dimarts l'alcaldessa de Barcelona ha defensat que les subvencions atorgades a entitats socials per part de l'ajuntament compleixen tota la normativa. En declaracions a RAC-1, s'ha mostrat convençuda que no hi havia «cap causa». «Si en algun moment se'ns contacta col·laborarem a donar tota la informació perquè no tenim res a amagar», ha dit a RAC-1.