La carta amb les bales a Isabel Díaz Ayuso tenia una cal·ligrafia diferent de la resta

La carta amenaçadora interceptada a Sant Cugat dirigida a Isabel Díaz Ayuso contenia dues bales, possiblement del calibre 22, i estava remesa a la seu del PP, al carrer Génova, 13, de Madrid, segons han informat a EL PERIÓDICO fonts vinculades al cas.

L'autor de la missiva va utilitzar plantilles per escriure –detall que comparteixen altres cartes amenaçadores que aquests dies han rebut altres candidats a les eleccions a la Comunitat de Madrid–, no obstant, la cal·ligrafia de la carta a Ayuso no s'assembla a la cal·ligrafia de la resta.

Els Mossos esperen que un jutjat de Rubí els doni autorització per obrir el sobre.

Van ser treballadors d'una oficina de Correus a Sant Cugat els que dimarts van detectar la carta amb dos projectils dirigida a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Immediatament van avisar els Mossos, que ja han obert una investigació sobre el cas.

Díaz Ayuso, que va rebre el recolzament dels principals partits polítics, no ha volgut donar més rellevància a aquest fet per evitar, ha dit, l'«efecte contagi». En una entrevista a 13TV, la presidenta de la Comunitat va cridar a la calma i va rebutjar donar als autors d'aquestes amenaces «el seu minut de glòria». «Aquestes coses s'han d'afrontar amb serenitat i donar-los la importància que tenen, que és cap. Aquestes persones busquen el seu minut de glòria i que en parlem i no els donaré el gust», va declarar Ayuso. «No podem estar parlant tot el dia del mateix, perquè produeix un efecte contagi [...] Això no representa Espanya, som un país segur, que conviu, obert, plural, com ho és la societat madrilenya, per això no s'ha de donar més importància», va afegir.

La presidenta autonòmica considera que el PSOE i Unides Podem han sobreactuat amb les amenaces rebudes aquests dies enrere pels ministres Fernando Grande Marlaska i Reyes Maroto; el líder de Podem, Pablo Iglesias, i la directora general de la Guàrdia Civil.