La cooperativa catalana La Fageda, amb seu a la Garrotxa i especialitzada en postres làctics, ha emès aquest dimecres un comunicat per informar que retira del mercat uns lots –quatre, en concret– dels flams de vainilla per la seva relació amb l’òxid d’etilè, el contaminant que fa uns dies també va obligar a retirar uns gelats de Nestlé pels seus efectes adversos.

L’empresa explica a la nota que han detectat «la presència no desitjada d’òxid d’etilè en nivells superiors als legalment permesos en una sèrie d’additius alimentaris» i que, «tot i que no s’ha detectat presencia d’òxid d’etilè als nostres productes [...], l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha decidit ordenar la retirada de tots aquells aliments que continguin ingredients que, poc o molt, hagin estat en contacte amb l’òxid d’etilè, encara que no s’hagi detectat la seva presència al producte acabat, com ha sigut el nostre cas», sentencia.

L’empresa diu que ha actuat després de rebre l’alerta de seguretat alimentària i que la seva actitud ha sigut «de màxima proactivitat per determinar l’abast de la incidència i hem constatat que únicament ha resultat afectada una partida de goma garrofí (E-410), ingredient que utilitzem als nostres flams».