Els Mossos d'Esquadra han denunciat un jove que va realitzar un salt temerari davant un comboi en marxa el 22 d'abril a l’estació de metro del Clot de la línia 1 de Barcelona i va penjar les imatges a les xarxes socials el cap de setmana passat. També ha quedat denunciat un altre jove que va participar en la preparació de l’acció i va enregistrar els fets. Se’ls investiga per un delicte contra la seguretat col·lectiva, en concret per originar un greu risc per a la circulació ferroviària. Els Mossos consideren que a banda de posar en perill la seva vida, aquesta conducta va ocasionar un greu risc per a la circulació del tren, ja que podia haver frenat de manera sobtada i causat lesions als viatgers.

Els Mossos van tenir coneixement dels fets el passat cap de setmana quan les imatges es van publicar en diferents xarxes socials. Van fer una anàlisi detallada de les diferents imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància, la qual cosa va permetre identificar l’autor del salt. El seu acompanyant ja havia estat identificat el mateix dia dels fets per part dels vigilants de seguretat del metro. Fruit del visionat de les imatges, es va comprovar que tots dos van actuar de manera coordinada i incívica, colant-se a l’estació sense validar el bitllet, ometent les indicacions dels vigilants de seguretat i sortint per una porta d’emergència sense causa justificada.

Transports Metropolitans de Barcelona va denunciar els fets per ser constitutius d’una conducta incívica amb greu risc per a la pròpia persona i per a la resta d’usuaris del transport públic i les amenaces i enfrontaments amb el vigilant que va intentar identificar-los.

El jove que va saltar davant el comboi ja va ser detingut l’any 2020 en un operatiu en què es van detenir 48 persones per causar danys valorats en 22 milions d’euros en vagons de tren i metro de Barcelona. Els detinguts estaven relacionats amb els delictes de danys desordres públics amb afectació de serveis essencials de transport, violació de domicili jurídic, lesions, amenaces i coaccions.