Els Mossos d’Esquadra han denunciat un conductor que circulava per la C-260 a Castelló d’Empúries (Alt Empordà) amb el maleter del cotxe mig obert i dos nens a l’interior. El van atrapar durant un control de trànsit dinàmic en aquesta carretera, que uneix Figueres i Roses.

Els agents van veure les cames dels dos menors que sobresortien del maleter i van aturar el vehicle. El conduïa un francès de 43 anys que passava uns dies de vacances en un apartament de Roses.

Sis infraccions i 840 euros

A més, als seients posteriors del cotxe l’home portava dos menors més de 3 anys sense cap sistema de retenció infantil. Els Mossos el van denunciar per cometre fins a sis infraccions del Reglament General de Circulació, que sumen una multa de 840 euros.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts, quan els Mossos d’Esquadra feien un control de trànsit dinàmic a la C-260 entre Roses i Figueres. Quan el cotxe policial passava a l’altura de Castelló d’Empúries, els agents es van fixar en un cotxe blanc amb matrícula francesa. Portava el maleter mig obert i a l’interior es veia clarament que hi havia dos menors asseguts. Els Mossos van fer aturar el cotxe de seguida. El conduïa un francès de 43 anys. Al seient del copilot anava una altra persona adulta.

Conducció negligent

I als dos seients posteriors hi havia dos menors més asseguts. En aquest cas, de 3 anys. Cap d’ells portava un sistema de retenció homologat. Per tot això, els Mossos d’Esquadra van denunciar el conductor francès i li van interposar sis sancions partint del Reglament General de Circulació.

En concret, dos per circular amb menors sense sistema de retenció, una per portar més persones que places tenia el vehicle, dos més per portar els nens dins del maleter i, finalment, l’última per conducció negligent. En total, l’import de les sancions ascendeix a 840 euros. Els ocupants del vehicle estaven passant uns dies de vacances en un apartament que havien llogat a Roses.

Després que els Mossos denunciessin el conductor, la persona que anava de copilot va fer diversos viatges fer portar els menors fins a l’apartament.