La primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, ha anunciat aquest dimarts un nou confinament de tres dies a tot el país després de la detecció d’un contagi de covid-19 a Auckland –situada a l’illa Nord de Nova Zelanda–, el primer des del 28 de febrer.

Nova Zelanda, que té gairebé cinc milions d’habitants, ha registrat menys de 3.000 casos de covid-19 i 26 morts durant tota la pandèmia. No obstant, el positiu d’un home de 58 anys a Auckland ha fet que tornin a saltar totes les alarmes. El director general de Salut neozelandès, Ashley Bloomfield, ha explicat davant els mitjans que per ara no han trobat l’origen del seu contagi.

Davant els dubtes i el temor de l’expansió de la variant delta, el Govern neozelandès ha optat per la mateixa estratègia de duresa que tan bon resultat va donar durant la pandèmia. «Ja hem vist les conseqüències d’actuar massa tard en altres països», ha dit Ardern en una compareixença pública en què ha anunciat les noves mesures davant els mitjans i els ciutadans.

La primera ministra, amb una gestió davant la covid-19 que ha sigut aplaudida mundialment, ha explicat als neozelandesos que s’han de quedar a casa durant tres dies des de les 23.59 hores d’aquest dimarts. No obstant, a Auckland, les noves mesures seran vigents almenys set dies. Amb aquestes noves mesures, els neozelandesos només podran sortir de casa amb mascareta i respectant la distància de seguretat per activitats essencials com anar a comprar, a la farmàcia o sotmetre’s a proves de detecció del virus.

Procés de vacunació al país

El Govern també ha ordenat que se suspengui la campanya de vacunació durant dos dies. Actualment, només el 20% de la població té la pauta de vacunació completa i el 40% de la població té almenys una dosi de la vacuna. Tot i que el seu procés de vacunació és lent, pretenen accelerar la vacunació a partir del setembre amb l’objectiu de vacunar tota la població per tal de reobrir les fronteres –tancades el març del 2020– a principi d’any.